نعرض لكم الان تفاصيل خبر مع دعوات قطع الإمدادات.. هل تستورد إسرائيل البترول من الدول… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 أكتوبر 2023 08:14 مساءً - العربية نت _ انعكس تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وقرب قيام إسرائيل باجتياح بري لقطاع غزة، على حركة أسعار النفط منذ بدء الهجوم من قبل حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

خام برنت يسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

وسجل خام برنت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد صعود بنسبة 1.4%، فيما ارتفع خام نايمكس الأمريكي أيضا بنسبة 0.44%، وسط مخاوف من اتساع دائرة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وفي ظل حديث عن إطالة أمد الحرب يواجه الاقتصاد الإسرائيلي العديد من التحديات، حيث أعلنت العديد من شركات الطيران العالمية وقف رحلاتها إلى مطار بن جوريون بعد استهدافه من قبل الفصائل الفلسطينية. كما أوقفت حقل تمار للغاز، وأعلنت شركات عالمية من بينها “نستله” إغلاق مصنعها في إسرائيل.

شركات طيران عالمية توقف رحلاتها إلى إسرائيل

ووسط كل هذه الاضطرابات تدور تساؤلات حول سلامة تدفق الموارد النفطية إلى إسرائيل مع توسيع فصائل فلسطينية استهداف مناطق واسعة في إسرائيل.

وتظهر بيانات من شركة التحليلات “كبلر” أنه منذ منتصف مايو، استوردت إسرائيل حوالي 220 ألف برميل يوميا من النفط الخام، يأتي حوالي 60% منها من كازاخستان وأذربيجان. ويعتبر منتجو غرب أفريقيا، وخاصة الغابون، من كبار الموردين الآخرين.

ومع ذلك، سيكون لدى إسرائيل الكثير من بدائل الإمدادات إذا كان هناك حظر كامل من قبل الدول الإسلامية. وكانت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، أكبر مورد إضافي للنفط الخام إلى السوق العالمية المنقولة بحراً هذا العام. كما أن الصادرات من البرازيل، التي زودت إسرائيل بالطاقة خلال الأشهر القليلة الماضية، تتزايد بسرعة أيضاً.

والقضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة لإسرائيل هي تأمين موانئ النفط والمياه القريبة حتى تتمكن الواردات من الدخول بأمان. ولديها 3 محطات لاستيراد النفط الخام: عسقلان وحيفا على البحر الأبيض المتوسط وإيلات على البحر الأحمر.

عسقلان أهم محطات استيراد النفط في إسرائيل

وتتعامل عسقلان، وهي أهم محطات استيراد النفط، مع حوالي 180 ألف برميل يوميا. والقريبة من غزة وتم إغلاق الميناء بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ولم يتم استيراد أي خام عبر الميناء الواقع على البحر الأحمر في إيلات منذ عام 2020، كما تظهر بيانات كبلر، في حين بلغ متوسط التدفقات إلى حيفا حوالي 40 ألف برميل يومياً.

ويمثل منتجو الشرق الأوسط جزءا صغيرا جدا من إمدادات النفط الخام لإسرائيل، ولا شيء لإيران.