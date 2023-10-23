الحكومة: التعاقد على 3 سفن لنقل الحبوب والبضائع إلى إفريقيا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 12:14 صباحاً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بدعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الإفريقية، في إطار التوجه نحو زيادة الصادرات؛ بما يدفع نحو دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، اليوم؛ لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

خطوط ملاحية منتظمة

وعرض الفريق كامل الوزير، خلال الاجتماع، رؤية وزارة النقل لتشغيل خطوط ملاحية منتظمة لنقل السلع والمنتجات الغذائية إلى الدول الإفريقية.

وأكد الوزير الاستعداد لنقل أي سلع إلى إفريقيا، قائلا: “لدينا عقود مع أكبر الخطوط الملاحية في العالم، كما أن هناك تنسيقا مع وزير التجارة والصناعة، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وأكدت لهم أن الوزارة مستعدة لنقل أي بضائع للدول الإفريقية، وجرى التعاقد أيضا على 3 سفن لنقل الحبوب والبضائع العامة إلى القارة الإفريقية”.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة بضرورة عقد اجتماع بحضور وزير النقل، يضم مسئولي جميع المجالس التصديرية، بهدف شرح الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير وسائل نقل البضائع إلى الدول الإفريقية.

كما استعرض الاجتماع رؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع المطاحن، وتناول الدكتور علي المصيلحي جهود الوزارة في تطوير ورفع كفاءة عدد من المطاحن المُنتجة للدقيق على مستوى الجمهورية، ودور الوزارة في توفير الأقماح للمنظومتين التموينية والحرة لتلبية احتياجات المواطنين.