دي بي ورلد توقع عقد امتياز لتشغيل ميناء دار السلام في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 09:14 صباحاً - العربية دوت نت – وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” عقد امتياز لتشغيل ميناء دار السلام في تنزانيا لمدة 30 عاما؛ بهدف ربط تنزانيا والمنطقة بالأسواق العالمية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان اليوم الأحد، إن المجموعة ستستثمر أكثر من 250 مليون دولار أمريكي مبدئياً لتحديث الميناء، ويمكن أن يرتفع حجم الاستثمار إلى مليار دولار خلال فترة الامتياز، إلى جانب المشاريع اللوجستية في المناطق النائية في إفريقيا جنوب الصحراء.

وستتولى “دي بي ورلد” التعامل مع البضائع المدحرجة والبضائع السائبة والعامة والحاويات لتلبية الطلب التجاري المستقبلي من شرق وجنوب إفريقيا، وربط المناطق بالأسواق العالمية وفقا البيان الذي اطلعت عليه “العربية.نت”.

وستضخ مجموعة “دي بي ورلد” استثمارات مستقبلية في تحديث الميناء، بما في ذلك الاستثمارات المرتقبة في مستودعات التخزين التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها لتعزيز القطاع الزراعي في تنزانيا، فضلاً عن زيادة الاتصال بالخدمات اللوجستية المرتبطة بالسكك الحديدية.

منطقة اقتصادية خاصة

ومن المرتقب أن تشمل الاستثمارات أيضًا التطوير المستقبلي لمنطقة اقتصادية خاصة وقطاع الخدمات اللوجستية الأوسع للميناء، مما سيعزز دور تنزانيا وتأثيرها على مستقبل التجارة العالمية.