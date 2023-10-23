إسرائيل تعتذر عن إصابة موقع مصري عن طريق الخطأ

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 11:17 صباحاً - وكالات – أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، في بيان، أن إحدى الدبابات أطلقت قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم (كرم شالوم).

وأضاف: “الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله. جيش الدفاع يبدي أسفه عن الحادث”.

وقال شهود إن انفجارا وقع وسمعوا أبواق سيارات إسعاف تدوي قرب معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بعد ظهر الأحد بعد قليل من دخول قافلة مساعدات ثانية إلى المعبر من الجانب المصري.

ومنذ بدء الصراع في 7 أكتوبر بين إسرائيل والفلسطينيين، أدى القصف على جانب غزة من المعبر إلى تضرر طرق ومبان كان يجب إصلاحها قبل مرور أول قافلة من شاحنات المساعدات عبر رفح إلى القطاع، السبت.