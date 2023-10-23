عاجل.. بيان من المتحدث العسكري عن إصابة برج مراقبة مصري…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 11:17 صباحاً - دوت الخليج – أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أ ح غريب عبد الحافظ غريب، إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم.

وأشار بيان للمتحدث العسكري إلى وقوع إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية، لافتا إلى أن الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه على “الحادث غير المتعمد” فور وقوعه، مؤكدًا أنه جارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، في بيان، أن إحدى الدبابات أطلقت قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم (كرم شالوم).

وأضاف: “الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله. جيش الدفاع يبدي أسفه عن الحادث”.