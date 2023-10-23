نعرض لكم الان تفاصيل خبر مسؤولة أممية: الوضع الإنساني في غزة كارثي.. ووكالات الإغاثة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 12:14 مساءً - وكالات – قالت سيندي مكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، يوم الأحد، إن الوضع الإنساني في غزة كارثي، وإن دخول 20 شاحنة مساعدات حتى الآن لا يمثل شيئا، مؤكدة أن وكالات الإغاثة تحتاج إلى وصول آمن ومستدام إلى القطاع.

وفي حديثها لشبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية، قالت مكين إن البرنامج التابع للأمم المتحدة يبذل قصارى جهده لضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها، لكن غزة منطقة حرب وقد “تحدث أمور” لا نتوقعها.

وإضافة إلى نقص الغذاء والدواء والوقود، قالت الأمم المتحدة إن حالات الإصابة بالجديري المائي والجرب والإسهال تتزايد في ظل الظروف الصحية السيئة التي يعيشها قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أحد أسباب ارتفاع حالات الإصابة هو أن الأشخاص اضطروا إلى الاعتماد على المياه القذرة بسبب نقص مياه الشرب.

ولم يذكر مكتب الأمم المتحدة أي أرقام محددة، لكنه أضاف أن عدد الحالات سيرتفع إذا لم يتم إعادة تزويد مرافق المياه والصرف الصحي بسرعة بالكهرباء أو الوقود لاستئناف عملياتها.

حصار إسرائيلي كامل

وفرضت إسرائيل “حصارا كاملا” على غزة، حيث حرمت القطاع الساحلي المكتظ بالسكان والمطل على البحر المتوسط من الأغذية والوقود والأدوية والمياه وغيرها من الإمدادات الأساسية، ردا على عمليات حماس قبل أسبوعين.

في غضون ذلك، وصلت إلى مطار العريش الدولي المصري بمحافظة شمال سيناء ظهر يوم الأحد 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانية قادمة من دولتي قطر والهند، وذلك تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

مساعدات قطرية وهندية

وصرح خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن هذه المساعدات البالغة 128 طنا جاءت على متن ثلاث طائرات، اثنتان منها من دولة قطر تحمل 90 طن مساعدات، وطائرة من الهند تحمل 38 طنا.

ووصل سفير الهند بالقاهرة إلى مطار العريش الدولي حيث تفقد المساعدات الإنسانية الهندية التي وصلت إلى مطار العريش. وتعد هذه المساعدات هي الـ13 التي تصل إلى مطار العريش حيث سبق وصول مساعدات إنسانية قادمة من الأردن وتركيا والإمارات وقطر ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) وفنزويلا والبرازيل وباكستان. كما أرسلت مصر مساعدات إنسانية وطبية تقدر بحوالي ألفي طن.

شاحنات وقود

ومن جهة أخرى، أكد مسؤول في معبر رفح لوكالة فرانس برس الأحد أن ست شاحنات نقلت وقودا إلى قطاع غزة كان مخزنا في المعبر الحدودي.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومصدر مصري لوكالة فرانس برس إن الشاحنات دخلت القطاع لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

وجاء دخول الوقود إلى القطاع بعد تحذيرات الامم المتحدة من نفاده من المستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية.