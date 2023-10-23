مال وأعمال

السيسي يشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 02:10 مساءً - دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من مارك روته، رئيس وزراء هولندا، تباحثا خلاله بشأن تطورات العمليات العسكرية في قطاع غزة.

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وتوافق السيسي وروته على أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع لما يمثله ذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التبعات الإنسانية على المدنيين وضرورة ضمان استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعرب رئيس الوزراء الهولندي عن التقدير للجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، والتي تكللت بتنظيم قمة القاهرة للسلام وبدء دخول المساعدات إلى القطاع.

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وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في مساعيها للدفع بالجهود الإقليمية والدولية نحو تبني مسار التهدئة ووقف التصعيد العسكري الذي ستكون له تبعات خطيرة للغاية على المنطقة.

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وشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل منتظم وسريع للحد من المعاناة الإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني في غزة.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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