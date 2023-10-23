التموين: إنشاء أول مركز غذاء أخضر بالاسماعيلية باستثمارات 3…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 07:19 مساءً - إسلام سالم ومحمد أحمد _ أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مركز الغذاء الخضراء الذي تعتزم الوزارة افتتاحه، سيقدم خدمات وتوفير السلع لكل من السوق المحلي وكذلك السوق الأجنبي من خلال فتح قنوات للتصدير وفق الأساليب الدولية المتبعة في التعبئة والتغليف والحفظ.

وأضاف عشماوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن التكلفة الاستثمارية المبدئية المقدرة لمركز الغذاء الأخضر بالإسماعيلية تبلغ حوالى 3 مليارات جنيه، من خلال مرحلتين يشارك فيها القطاع الخاص من خلال المساهمة في مرحلة التصميم، والمشاركة في الإنشاءات والتجهيز، ثم أخيراً القيام بكافة أعمال التشغيل والإدارة.

بدء إنشاءات المرحلة الأولى خلال 2024

وتوقع أن تبدأ إنشاءات المرحلة الأولى خلال عام 2024، حيث تعمل مراكز الغذاء الخضراء على تقليل الفاقد والهالك من المنتجات من 10 إلى 40% وكذلك على تحسين الأوضاع المالية للمزارعين ومنتجي الخضر والفاكهة.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبحضور كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية في مصر.