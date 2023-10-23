وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 2 مليون…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 08:17 مساءً - إسلام سالم ومحمد أحمد _ قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية آمن، مؤكدا أن مخزون القمح حتى هذه اللحظة يقدر بمليون ونص إلى 2 مليون طن.

المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية آمن

وأضاف المصيلحي، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر، أن حجم الاحتياطي من مخزون الزيت يكفي مدة 6 شهور، في حين يكفي الأرز لمدة 3 أشهر فضلا عن استمرار موسم الحصاد الحالي.

حجم الاحتياطي من مخزون الزيت يكفي مدة 6 شهور

وأوضح أن حجم الاحتياطي من السكر يبلغ 4 شهور فضلا عن قرب موسم الحصاد في شهر فبراير المقبل، لمحصولي قصب وبنجر السكر.

احتياطي السكر يكفي لمدة 4 شهور

وأوضح وزير التموين أن التعاقدات على السلع الأساسية مستمرة لضمان الحفاظ على مخزون آمن من السلع، وفق توجهات القيادة السياسية.