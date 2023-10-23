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نعرض لكم الان تفاصيل خبر دخول التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة حيز التنفيذ خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 08:17 مساءً - سي ان بي سي _ توقع وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، بدء عمل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال 2024 أو 2025، على حسب جاهزية الأنظمة اللازمة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون اعتمدوا نظام التأشيرة وسيجري مناقشة إجراءات تطبيقها خلال اجتماع وزراء داخلية المجلس لاعتمادها ثم رفعها إلى القمة الخليجية المقبلة، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.
كان وزير الاقتصاد الإماراتي، قد قال إن دول الخليج تستفيد من النهضة السياحية للسعودية، لا سيما “أننا على موعد قريب مع التأشيرة السياحية الخليجية (الفيزا السياحية) التي تتيح للسائح زيارة عدة دول في وقت واحد وبتأشيرة واحدة”.
وسيسمح نظام التأشيرات الجديد الذي تعمل عليه الإمارات بتبسيط السفر من قبل المقيمين في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي.
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