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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين تتقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لرفع سعر توريد القمح… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 08:17 مساءً - إسلام سالم ومحمد أحمد _ قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستتقدم غدًا الثلاثاء إلى مجلس الوزارء لاعتماد زيادة جديدة في أسعار توريد القمح من المزارعين للموسم القادم.
وأضاف المصيلحي، أن الحكومة تسعي لتقديم الحوافز التشجيعية للمزارعين لزيادة حجم المحصول المورد لصالح الوزارة، حيث بلغ المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر 4 أشهر، و3 أشهر للأرز، والزيت يكفي لمدة 6 أشهر.
وأكد وزير التموين أن عمليات التعاقدات مستمرة على السلع الأساسية لضمان الحفاظ على مخزون آمن من السلع، وفق توجيهات القيادة السياسية.
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