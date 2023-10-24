وزيرة المالية التونسية: لم نقدم برنامجا جديدا لصندوق النقد

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 09:14 صباحاً - وكالات – قالت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية البوغديري، اليوم الاثنين، إن الحكومة لم تقدم برنامجا جديدا لصندوق النقد الدولي.

وأضافت البوغديري، في جلسة عامة لمجلس النواب: “المحادثات متواصلة مع الصندوق، إلى حد الآن ليس هناك أي برنامج جديد تم تقديمه للصندوق لكننا من جانبنا نقوم بعديد الإصلاحات”.

وأوضحت أن بعثة من خبراء الصندوق ستزور تونس في ديسمبر، بعد عام بالضبط من توصل تونس لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، قبل أن يفشل الجانبان في التوصل لاتفاق نهائي في ظل رفض تونس تنفيذ إصلاحات اقتصادية تتضمن خفض الدعم وبيع مؤسسات عامة، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

واستدركت وزيرة المالية قائلة: “ذلك لن يمس من موقفنا من الشروط التي تمس السلم الاجتماعي”، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الإصلاحات “تونسية تونسية بمعايير تونسية لفائدة الفئة الاجتماعية الضعيفة والطبقات الوسطى والاقتصاد التونسي”.

وأوضحت إن الحوار مع المانحين الدوليين يجب أن يكون ضمن الرؤية التونسية للإصلاحات الاقتصادية، مؤكدة أن الشروط المتعلقة برفع الدعم “خط أحمر” بالنسبة للرئيس التونسي قيس سعيد.

وأشارت وزيرة المالية التونسية إلى أن الحكومة لجأت إلى الاقتراض الداخلي بعدما ربط المانحون الدوليون تمويل الموازنة العامة بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.

وكشفت الوزيرة أن الحكومة التونسية تحاول إيجاد مصادر لتمويل منظومة الدعم عبر إجراءات من بينها فرض ضريبة على قطاعات معينة.

وتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين.