نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية يتنحى عن منصبه من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 12:14 مساءً - – كشفت تعميم رسمي اطلعت عليه يوم الاثنين ومصدر أن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر سيترك منصبه بعد قيادة الشركة المملوكة للدولة لما يقرب من ثلاثة عقود.

وقال المصدر المطلع لرويترز إن بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار حمد الدولي حاليا، سيخلف الباكر في المنصب.

وجاء الإعلان عن استقالة الباكر خلال تعميم رسمي للموظفين اطلعت عليه والذي وجه فيه رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية سعد الكعبي التحية إلى الباكر “بعد 27 عاما من الخدمة الرائعة”.

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بممثلي الخطوط الجوية القطرية للتعليق.

عُين الباكر رئيسا تنفيذيا عام 1997، بعد ثلاث سنوات من تدشين الشركة، ولعب دورا حيويا في تحويل الخطوط الجوية القطرية إلى شركة طيران دولية كبرى لتنافس شركات مثل طيران الإمارات في دبي والخطوط الجوية التركية.

وصار الباكر أيضا مرادفا للتحول في خريطة الطيران العالمية نحو الخليج الذي صار نقطة عبور للمسافرين بين الشرق والغرب. واشتبك الباكر من وقت لآخر مع رؤساء لكبرى شركات الطيران الأمريكية والأوروبية فيما يتعلق بقضايا التجارة والعاملين.

وكثيرا ما كان الباكر يتصدر عناوين الصحف في خلافات مع شركتي إيرباص وبوينج الغربيتين العملاقتين لصناعة الطائرات حول استراتيجياتهما أو جودة التصنيع، كما قاد شركة الخطوط الجوية القطرية خلال نزاعها المرير مع شركة إيرباص بسبب أضرار لحقت بأسطح الطائرات إيه350.

وتوصلت إيرباص والخطوط الجوية القطرية إلى تسوية في نهاية يناير، مما أدى إلى تجنب محاكمة قضائية نادرة في بريطانيا ربما كانت تسببت في أضرار لقطاع الطائرات. ووصف الباكر هذه التسوية، خلال حديث له في برلين هذا العام، بأنها مرضية للطرفين.

وكان أيضا أحد الأصوات القوية المؤيدة لقطر خلال فترة المقاطعة الدبلوماسية العربية التي تعرضت لها بين عامي 2017 و2021، كما دفع باستراتيجية الإبقاء على مسارات الرحلات مفتوحة خلال فترة وباء كوفيد-19 بهدف تعزيز حضور العلامة التجارية القطرية الوطنية على الساحة العالمية.

لكن في بعض الأحيان أثار اعتياده على الإدلاء بتصريحات غير رسمية انتقادات دفعته لاحقا للاعتذار مثلما حدث في عام 2018 عندما قال إن المرأة لن تكون قادرة على القيام بعمله.

وكان محلل شؤون الطيران أليكس ماتشيراس أول من أشار إلى تقاعد الباكر عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

وجاء تنحي الباكر بعد الإعلان يوم الأحد عن أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استبدل الباكر كأعلى مسؤول سياحي في البلاد. ولم يتم ذكر أسباب لهذا القرار.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الباكر سيتقاعد من مناصب أخرى، ومنها الرئيس التنفيذي لمطار حمد الدولي والسوق الحرة القطرية.