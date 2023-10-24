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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإفراج عن سيدتين كانتا محتجزتين لدى حماس بعد جهود مصرية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 01:15 مساءً - دوت الخليج – ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الجهود المصرية نجحت في الإفراج عن سيدتين محتجزتين في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن السيدتين وصلتا إلى معبر رفح البري بعد الإفراج عنهما نتيجة للجهود المصرية المكثفة.
وأكدت حركة حماس أنها افرجت عن امرأتين تحتجزهما في قطاع غزة منذ هجومها على اسرائيل في السابع من كتوبر.
وقال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة في بيان “قمنا وعبر وساطةٍ مصريةٍ قطريةٍ بإطلاق سراح المحتجزتَين نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز (…) لدواعٍ إنسانيةٍ ومرضيةٍ قاهرة”.
والأسبوع الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي أن عدد الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصا.
ومن جهتها، قالت قيادة حركة حماس إن “عدد الأسرى بين 200 لـ 250 أسير، وما بين يدي القسام 200 أسير”، لافتا إلى أن 22 أسيرا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن.
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