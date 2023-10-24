أسعار النفط تهبط أكثر من 2% مع تراجع مخاوف الإمدادات

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 02:13 مساءً - – تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الاثنين مع تعزيز الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط في محاولة لاحتواء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، مما قلص مخاوف المستثمرين من احتمال تعطل الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.33 دولار بما يعادل 2.5% إلى 89.83 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.59 دولار أو 2.9% إلى 85.49 دولار للبرميل عند التسوية.

وكانت خسائر الجلسة هي أكبر خسارة للخامين القياسيين في يوم واحد منذ أوائل أكتوبر.

يعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى “هدنة إنسانية” في الصراع هذا الأسبوع حتى تتمكن المساعدات من الوصول إلى الفلسطينيين في غزة.

وبدأت قوافل المساعدات بالوصول إلى قطاع غزة قادمة من مصر مطلع الأسبوع.

وواصلت إسرائيل قصفها لقطاع غزة يوم الاثنين بعد أن شنت غارات جوية على جنوب لبنان خلال الليل.

وحقق كلا الخامين القياسيين مكاسب أسبوعية خلال الأسبوعين الماضيين بسبب احتمال انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم، إذا اتسع نطاق الصراع.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي تعليق العقوبات على فنزويلا العضو في منظمة أوبك بعد اتفاق الحكومة الفنزويلية مع المعارضة.

وقد يؤدي ذلك إلى عودة الصادرات إلى السوق، لكن من غير الواضح مدى تأثير ذلك على مخاطر العرض في الشرق الأوسط.