أرامكو وهيونداي تبرمان اتفاقا لبناء محطة لمعالجة الغاز بقيمة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 04:16 مساءً - – قال المكتب الرئاسي في سول اليوم الثلاثاء، إن شركتي هيونداي للهندسة والإنشاءات وهيونداي للهندسة الكوريتين الجنوبيتين وقعتا عقدا قيمته 2.4 مليار دولار مع شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية لبناء محطة لمعالجة الغاز.

وقع الجانبان العقد يوم الاثنين بالرياض في حفل بمناسبة مرور 50 عاما من التعاون في مجال البناء بين البلدين، وذلك بحضور الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها للمملكة.

حقل غاز الجافورة

وقالت هيونداي في بيان تؤكد فيه توقيع عقد المرحلة الثانية، إن الشركتين التابعتين لمجموعة هيونداي موتور تعملان في المرحلة الأولى من مشروع منشآت معالجة غاز الجافورة التابع لشركة أرامكو بعد فوزهما بالعقد في 2021.

والجافورة هو أكبر حقل للغاز غير التقليدي وغير المصاحب للنفط في السعودية، حيث تقدر احتياطياته بما يصل إلى 200 تريليون قدم مكعبة (5.7 تريليون متر مكعب) من الغاز الخام.

الإنتاج اليومي سيصل ملياري قدم مكعبة بحلول 2030

وقالت شركة أرامكو السعودية إن الإنتاج اليومي قد يبلغ ملياري قدم مكعبة تقريبا بحلول 2030.

ورحب يون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالاتفاق في بيان مشترك بعد المحادثات، وتعهدا بمزيد من التعاون في أعمال البناء والبنية التحتية، بما في ذلك مدينة نيوم السعودية الضخمة وخطط رؤية 2030 الإصلاحية.

كما دعا البيان المشترك إلى بذل مزيد من الجهد لمنع تصعيد الصراع بين إسرائيل وحماس، وحث الجانبين على وقف استهداف المدنيين والسماح “بالتوصيل السريع ودون عوائق” للمساعدات الإنسانية.

صفقة لتخزين الغاز

من ناحية أخرى، أبرمت شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة صفقة تخزين مع أرامكو خلال زيارة يون تسمح للشركة السعودية بتخزين 5.3 مليون برميل من النفط في مرافق الاحتياطيات الكورية الجنوبية في ميناء أولسان لخمس سنوات.