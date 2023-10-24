المركزي الأوروبي: من السابق لأوانه تقييم تأثير الحرب في غزة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 06:14 مساءً - وكالات _ قال أحد صناع القرار في البنك المركزي المصري الأوروبي اليوم، غابرييل مخلوف، إن زملاءه في البنك يراقبون عن كثب تطورات الأوضاع في غزة ، مضيفاً أن من السابق لأوانه تقييم تأثير ذلك على الاقتصادات.

وقال مخلوف بعد اجتماع في نيقوسيا مع وزير المالية القبرصي ماكيس كيرافنوس “وجهة نظري في هذا الأمر هي أنه من السابق لأوانه معرفة التداعيات”.

وتابع “نراقب تطورات الأوضاع في غزة عن كثب لأنه لا بد أن يكون لها آثار اقتصادية علينا إلى حد ما”.

وكان رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد حذّر الثلاثاء، من أنّ الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أنّ توجه ضربة “خطيرة” للتنمية الاقتصادية العالمية، فيما تدخل المواجهة التي يخشى أن تتحول إلى نزاع إقليمي أوسع أسبوعها الثالث.

وقال بانغا خلال المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، إنّه يعتقد أن “ما حدث مؤخرًا في غزة وإسرائيل، سيكون تأثيره على التنمية الاقتصادية أكثر خطورة”، وأضاف “أعتقد أننا أمام منعطف خطير جدا”.

وأضاف “لقد تجاوز (عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات) خمسة بالمئة لفترة وجيزة أمس، وهذه مناطق لم نرها”.