البنك الدولي: الصراع في غزة يفرض بقاء أسعار الفائدة مرتفعة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 06:14 مساءً - وكالات _ قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، إن المخاطر الجيوسياسية بالشرق الأوسط تضغط على النمو العالمي، مشيراً إلى أن الحرب في غزة قد تسبب عواقب اقتصادية “خطيرة”، كما أن الواقع الجديد يعني بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأضاف بانغا اليوم الثلاثاء، أن العوامل الجيوسياسية تمثل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، مضيفاً أن تلك المخاطر “تميل إلى التحرك” بسرعة لذا لا ينبغي تجاهل مثيلاتها الأخرى.

وتابع: “لقد تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5% لفترة وجيزة أمس، وهذه مناطق لم نرها”. وأضاف “كم أمامنا من الوقت قبل الوباء القادم”. بحسب .

وأكد بانغا أن التحول إلى الوقود الأخضر، مهمة أساسية، وأن البنك يركز على تمويلات الطاقة المتجددة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لكن هذا الأمر يحتاج إلى شراكة من القطاعين العام والخاص، منوهاً إلى أن مهمة البنك هي حماية الدول الفقيرة بصورة أساسية.

وجاءت كلمة بانغا في افتتاح فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة في الفترة اليوم الثلاثاء من 24 إلى 26 أكتوبر 2023 بالعاصمة السعودية الرياض.

وتتناول جلسات المؤتمر التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا، بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات.

وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار -التي تأتي تحت عنوان “البوصلة الجديدة”- مناسبة مهمة لمناقشة العديد من الموضوعات ومنها تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها المجتمعات حول العالم.