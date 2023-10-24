الإفراج عن 205 ألاف طن أعلاف بقيمة 100 مليون دولار خلال…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 07:12 مساءً - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه بالتنسيق مع البنك المركزي المصري المصري تم الإفراج عن 205 ألاف طن أعلاف من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 13/10/2023 حتى 19/10/2023.

وأوضح الوزير، أن الإفراج شمل 171 ألف طن من الذرة وحوالي 34 ألف طن من فول الصويا، وأيضًا إضافات أعلاف ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 19 أكتوبر 2023) 8.3 مليون طن بإجمالي مبلغ 4 مليارات دولار.

8.3 مليون طن إجمالي ما تم الإفراج بقيمة 4 مليارات دولار

وقال القصير أن هذه الإفراجات تستهدف دعم منتجي الثروة الحيوانية والداجنة من أجل توفير الأعلاف بأسعار مخفضة تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج، الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاجية، وكذلك تخفيض أسعار اللحوم والدواجن والبيض، مشيرًا إلى ضرورة تحمل الجميع مسئوليته الوطنية خلال هذه المرحلة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد وزير الزراعة، أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضًا حيوانات المزرعة، تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للالتزام بخفض الأسعار والاشتراك بالمبادرة.

حملات تفتيشية على منافذ بيع الدواجن والبيض

وفي سياق متصل وبالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بتكثيف وزارة الزراعة حملاتها التفتيشية على منافذ بيع الدواجن والبيض، وكذلك مخازن ومصانع الأعلاف للتأكد من عدم احتكار السلع أو المغالاة في أسعارها.