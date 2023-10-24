مال وأعمال

الرئيس التنفيذي لأرامكو يتوقع نموا كبيرا في الطلب على النفط

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لأرامكو يتوقع نموا كبيرا في الطلب على النفط من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 08:09 مساءً - – قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية للنفط يوم الثلاثاء إنه يتوقع نموا كبيرا في الطلب على النفط، وعزا ذلك إلى انتعاش محتمل للاقتصاد الصيني وقطاع الطيران الذي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة.

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وأضاف أن التحول في مجال الطاقة من خلال حجم واحد للجميع ليس مقبولا لأنه يتعين أن يأخذ في الاعتبار النضج الاقتصادي للبلدان المختلفة.

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واستقرت أسعار النفط إلى حد كبير يوم الثلاثاء عقب خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة بعدما رسمت سلسلة من البيانات الاقتصادية من ألمانيا ومنطقة اليورو وبريطانيا صورة لاتجاه هبوطي قد تؤثر على الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 0847 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 89.92 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات، أو 0.05%، إلى 85.53 دولار للبرميل.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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