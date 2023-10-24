- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لأرامكو يتوقع نموا كبيرا في الطلب على النفط من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 08:09 مساءً - – قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية للنفط يوم الثلاثاء إنه يتوقع نموا كبيرا في الطلب على النفط، وعزا ذلك إلى انتعاش محتمل للاقتصاد الصيني وقطاع الطيران الذي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة.
وأضاف أن التحول في مجال الطاقة من خلال حجم واحد للجميع ليس مقبولا لأنه يتعين أن يأخذ في الاعتبار النضج الاقتصادي للبلدان المختلفة.
واستقرت أسعار النفط إلى حد كبير يوم الثلاثاء عقب خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة بعدما رسمت سلسلة من البيانات الاقتصادية من ألمانيا ومنطقة اليورو وبريطانيا صورة لاتجاه هبوطي قد تؤثر على الطلب على النفط.
وبحلول الساعة 0847 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 89.92 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات، أو 0.05%، إلى 85.53 دولار للبرميل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس التنفيذي لأرامكو يتوقع نموا كبيرا في الطلب على النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.