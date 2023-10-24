نعرض لكم الان تفاصيل خبر بلدنا القطرية تستثمر 1.5 مليار دولار لإنتاج وتصنيع الألبان… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 09:14 مساءً - دوت الخليج – شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين هيئة قناة السويس شركة بلدنا القطرية، في مجال الأمن الغذائي.

وتنظم مذكرة التعاون مجالات التعاون المبدئية لإنتاج وتصنيع الألبان في مصر، بحجم استثمارات یصل إلى 1.5 مليار دولار، وتدشين مزرعة أبقار بطاقة مبدئية 20 ألف رأس من الأبقار الحلوب، بهدف إنتاج 300 ملیون لتر من الحلیب سنويا، بالإضافة إلى استزراع 280 ألف فدان بمحافظة الوادي الجدید؛ من أجل توفير الأعلف والمنتجات الزراعية لتغطية الاحتياجات اللازمة للمشروع، وللاستخدام المحلي والتصدير.

وعقب التوقيع، أكد رئيس الوزراء أن هذا الاتفاق یأتي في إطار الجھود المبذولة نحو دفع العلاقات الثنائیة بین مصر وقطر على الصعيد الاقتصادي، ونتاج عمل مباحثات ودراسات مبدئية استمرت عدة أشھر للوقوف على المبادئ الأولية للتعاون وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن المشروع یحمل فرصًا واعدة نحو دعم الأمن الغذائي من منتجات الألبان، وتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير تكلفة استیراد تلك المنتجات من العملة الصعبة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم العمل على تقديم الدعم المطلوب لنجاح المشروع في مختلف مراحله؛ باعتباره يأتي متماشيا مع جھود الدولة المصریة نحو توطین الصناعات الغدائية واستزراع واستصلاح الأراضي، ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتعلقة بھما.

وبدوره، قال الفریق أسامة ربیع، رئيس الھیئة، إن قناة السویس تمضي قدما نحو تنويع مصادر الدخل واستثمار فائض مدخراتها ضمن حصتها المقررة بالموازنة العامة للدولة للدخول في شراكات لمشروعات عملاقة تسهم في دعم جھود الدولة نحو دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي انطلاقا من الدور المجتمعي للھیئة، الذي اتسعت مظلته خلال السنوات الأخيرة خارج نطاق مدن القناة لتشمل مشروعات تحديث أسطول الصید البحري وتطھیر البحيرات المصریة وغیرھا من الأنشطة التنموية.

وأوضح رئيس الھیئة أن الاتفاق مع شركة بلدنا، یسمح بالاستفادة من سابقة خبراتها في تنفيذ مشروعات مماثلة على نطاق واسع، على أن یتم توثیق ھذا التعاون وتنفيذ المراحل الفعلية للمشروع خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال رامز محمد الخياط، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلادنا: “يسعدنا بدء المباحثات التفصيلية والدراسات الشاملة، ووضع خطة عمل للمرحلة المقبلة؛ حيث نسعى إلى أن يكون هذا المشروع الجديد ركيزة أساسية تسهم في تنمية القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه العالم والتي تسعى مختلف الدول والمؤسسات العالمية إلى اتخاذ شتى التدابير لمواجهتها”.

وأضاف مسئول الشركة القطرية: “نؤكد استعداد شركة بلدنا، التي تعتبر أكبر شركة منتجة للألبان في قطر، للاستثمار في هذا المشروع بكل ما تمتلكه من موارد وخبرات ذات مستوى عالمي وبتطبيق أفضل الممارسات العالمية المستدامة.”

وعبر مالكوم جوردان، الرئيس التنفيذي لشركة بلدنا، عن تطلعه للتعاون مع هيئة قناة السويس لتنفيذ مشروع واعد بصبغة مصرية، معربا عن امتنانه للتعاون البنّاء من قبل الهيئة؛ لإجراء التسهيلات اللازمة لتحويل المباحثات إلى تعاون ملموس وواقعي.