نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية لدعم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 10:12 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الحكومة خلال هذه المرحلة بتمكين القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية التي تساعد في تعميق الصناعة وتوطينها باعتبار ذلك هدفا قوميا.

وأشار مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى ضرورة العمل على تفضيل المنتج المحلي ومنحه أولوية فيما يخص التعاقدات الحكومية؛ لدعم الصناعة الوطنية وخفض فاتورة الاستيراد.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وأكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة ذات أولوية متقدمة على أجندة الحكومة حالياً، وتنفيذها يتابع بشكل دائم، كما تحظى باهتمام القيادة السياسية.

ونوّه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اليوم بمواصلة التعاون المُكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار هذه المبادرة، وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى نتائج زيارته إلى محافظة بورسعيد والتي شهدت تفقد عددٍ من المشروعات الصناعية، في مجالات تعزز قدرات الدولة في الإنتاج والتصدير.

ولفت أيضاً إلى جولته في عدد من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية والتي تقدم خدماتها المتميزة للعديد من الأسواق العالمية.

كما استعرض رئيس الوزراء نتائج مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات الدورة الثالثة لـ “منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي” التي عقدت في العاصمة الصينية بكين.

وأشار إلى أن الزيارة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في مجالات تخدم أهداف التنمية، إلى جانب عقد عدة لقاءات مع ممثلي عدد من الشركات الصينية الكبرى، ومؤسسات التمويل الدولية البارزة.

ونوّه مدبولي، خلال الاجتماع، بالدور الذي تلعبه مصر في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، لافتا إلى المشاركة الدولية الواسعة في قمة القاهرة للسلام التي دعت إليها مصر واستضافتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة.