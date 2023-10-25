شركة بلجيكية تجري دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 12:14 صباحاً - وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة جان دي نال البلجيكية؛ لبدء الدراسات الخاصة بمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات.

وأوضح المجلس، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، أن المشروع يأتي في إطار التوجه نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.

كما وافق المجلس على تعاقد محافظة أسيوط مع شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، للترخيص بالانتفاع بمساحة 145 فداناً، بمحيط محطة كهرباء غرب أسيوط، لاستغلالها في أنشطة مرتبطة بتشغيل المحطة، والتي تصل طاقتها الإجمالية إلى 1500 ميجاوات، وتعدُ أحد أهم المشروعات القومية بالمحافظة.