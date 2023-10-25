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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الري: انتهاء اجتماعات سد النهضة بالقاهرة.. وجولة قادمة في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 09:14 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت وزارة الموارد المائية والري انتهاء جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة عقدت على المستوى الوزاري في القاهرة لمدة يومين، بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد غانم، إنه جرى التوافق على عقد الجولة القادمة في أديس أبابا؛ بغرض استكمال العملية التفاوضية التي بدأت على مدار الشهرين الماضيين، والتوصل بلا إبطاء لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بناء على توافق الدول الثلاث في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.
ويوم الأحد، جدد وزير الخارجية سامح شكري تمسك مصر بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك خلال لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت فيبر.
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