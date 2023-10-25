رئيس الوزراء يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في منتدى البوابة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 10:12 صباحاً - دوت الخليج – يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتدى “البوابة العالمية” الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي، على مدار يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة الخاصة بــ”التحول للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر” التي يشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات.

ومن المنتظر أيضا أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى، مع عدد من المسئولين الحكوميين، ورؤساء الشركات.

وأطلقت مفوضية الاتحاد الأوروبي “استراتيجية البوابة العالمية” لتعزيز شراكات الاتحاد الأوروبي وربطه مع البلدان والمناطق في جميع أنحاء العالم من خلال تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في شبكة عالمية من سلاسل النقل والتوريد، وذلك في مجالات من بينها الطاقة الخضراء، والمناخ، والاتصالات، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة في تلك المجالات.