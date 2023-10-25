انت الأن تتابع خبر زيادة في أسعار الطماطم اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.. شوف بكام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدمت أسعار الطماطم اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 العديد من المواطنين في التعاملات اليومية على مدار الساعات الماضية في مختلف الأسواق، في ظل حالة الاستقرار سجلت في تعاملات على مدار أمس الثلاثاء ، بمختلف المحافظات..

سعر الطماطم اليوم في سوق العبور

وارتفعت سعر الطماطم اليوم في سوق العبور في تعاملات اليوم الأربعاء 25 من الشهر الميلادي الحالي بعدما كان يسجل سعر الكيلو أكثر من 35 جنيه للمستهلك وذلك وفقاً للأرقام التي أعلنت عنها بورصة الأسعار والتي تكشف عن حركة السوق في مصر.

أسعار الطماطم اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023

أسعار الطماطم اليوم

وأشارت بورصة الأسعار في بيان لها قبل قليل، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء 25 من شهر أكتوبر الجاري ارتفعت عند 90جنيه، للكيلو الواحد ، في سوق العبور التي قد تشهد زيادة طفيفة في بعض الأسواق الأخري نتيجة لتكاليف التخزين والنقل، بين محافظات جمهورية مصر العربية

جدول أسعار الخضار اليوم

سعر كيلو الطماطم 9 جنيه

سعر كيلو البطاطس 14 جنيه، .

سعر كيلو الكوسة 7 جنيهات،

سعر كيلو الفاصوليا 13 جنيه،

سعر كيلو الباذنجان البلدي 6.5 جنيه،

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي10 جنيهات،

سعر كيلو الفلفل الحامي 9 جنيهات،

سعر كيلو الملوخية 4.5 جنيهات،

سعر كيلو الخيار الصوب9 جنيهات،

سعر كيلو الخيار البلدي5.5 جنيه،

بلع سعر كيلو البامية 33 جنيه

بلغ سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات

بلغ سعر الجوافة بين 4 و8 جنيهات

بلغ سعر البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات