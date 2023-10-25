انت الأن تتابع خبر سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 25 أكتوبر.. مستقرة في محلات الصاغة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ثبت سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 مع بداية التعاملات الصباحية في السوق المحلي ومحلات الصاغة بدون إضافة الضريبة والمصنعية، وهذا وسط الكثير من التغيرات التي تنتشر في كافة الأنحاء وجميع المشاكل الاقتصادية التي تحدث في كافة أنحاء العالم حالياً.

سعر سبيكة الذهب اليوم

وجاء سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء مستقر في كل محلات الصاغة المنتشرة بكل المحافظات، وتأتي عليها الكثير من التغيرات الملحوظة التي تطرأ على المستوى المحلي والعالمي، وهذا بسبب الكثير من الأحداث التي تحدث في الشرق الأوسط، واستمرار الحرب في غزة أثرت كثيراً على الاقتصاد في كل مكان.

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 2857 جنيهاً دون مصنعية.

وصل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7142 جنيهاً.

حقق سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 14 ألفًا و285 جنيهاً.

ثبت سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراماً نحو 57 ألفًا و140 جنيهاً.

سعر السبيكة وزن 100 جرام نحو 287 ألفًا 500 جنيه.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام نحو 88 ألفاً و852 جنيهاً.

[سعر سبيكة الذهب اليوم]

سعر سبيكة الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم

واستقر سعر سبيكة الذهب بحجم 50 جرام اليوم في كل محلات الصاغة التي تنتشر بجميع المحافظات، ويتوفر منها الكثير من الأحجام والأنواع والأشكال المختلفة التي تناسب كل المستثمرين والمواطنين الذين يريدون شراء منها كميات كبيرة لاستثمار أموالهم فيها طوال الوقت، حيث أنها من المعادن النفيسة التي أصبحت لها قيمة كبيرة ومرتفعة.

بينما جاء أيضاً سعر السبيكة 50 جراماً في محلات الصاغة المصرية دون ضريبة ومصنعية نحو 143 ألفًا و845 جنيهاً.

[سعر سبيكة الذهب اليوم]

سعر سبيكة الذهب اليوم

سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم

وتعد سبيكة الذهب 10 جرام من أكثر الأنواع الذي زاد الطلب عليها مؤخراً، وذلك لأنها من المعادن ذات الحجم الصغير التي توفر الكثير من المكاسب لكلاً من يريدون شرائها بشكل مستمر، ويتحكم فيها سعر الذهب بشكل عام الذي يوجد في كل محلات الصاغة المنتشرة في كل المحافظات لأنها من المعادن الأساسية التي توجد أمام كل المستهلكين بشكل مستمر.

[سعر سبيكة الذهب اليوم]

سعر سبيكة الذهب اليوم

استقر سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 28 ألفًا و570 جنيهاً.