انت الأن تتابع خبر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2023 .. ضربة لا تصدق عند تجار العملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حمل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2023 في رابع أيام عمل في البنوك العاملة في السوق المصري صدمة لا تصدق، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، في هذا السوق الموازي

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوموارتفع سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الأربعاء 28 من شهر أكتوبر الجاري، بعد حالة الارتفاع في الفترة الماضية نتيجة ارتفاع الطلب من قبل بعض المواطنين لاقتناء كميات من الذهب عن طريق شرائها من الخارج وتراجع قيمة العملة المصرية بعد قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعدم تحريك سعر الصرف، والإبقاء على سعر الفائدة.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2023

[دولارات]

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 28 من الشهر الجاري الحالي في رابع أيام عمل في البنوك العاملة في السوق المصري قبل قليل بلغ 45 جنيه بعدما كان يسجل 39 جنيه في الأيام الماضية، حيث وصلت قيمة زيادة 5 جنيه كاملة في الدولار الواحد.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

[شخص يقوم بعد دولارات]

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء. و30.85 جنيه للبيع

2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 30.85جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

4- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع

5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه

7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.