انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الأربعاء 25 أكتوبر 2023.. مفاجأة تحمل صدمة لا تصدق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الأربعاء 25 أكتوبر 2023 صدمة كبيرة في بداية تعاملات هذا السوق الموازي والخاص بتداول أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، في رابع أيام عمل بالبنوك العاملة في السوق المصري

سعر الريال السعودي في السوق السوداء في مصر اليوم

وارتفع سعر الريال السعودي في السوق السوداء في مصر اليوم الأربعاء 25 من الشهر الميلادي الجاري في بداية التعاملات بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي تم الإعلان خلاله عن تثبت أسعار سعر الفائدة بعد رفعها الاجتماع الماضي بمقدار 100 نطقة أساس وعدم تحريك سعر الصرف

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

[الريال السعودي بكل فئاته]

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الأربعاء 25 أكتوبر 2023 رابع أيام عمل بالبنوك العاملة في السوق المصري وصل إلي 12 جنيه بعدما كان يسجل من 10 جنيه في الأيام الماضية بزيادة أكثر من جنيه في الريال الواحد

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023

[كميات من الريال السعودي]

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء. و8.22 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء. و8.25 جنيه للبيع.