انت الأن تتابع خبر أسعار البيض اليوم الأربعاء 25 أكتوبر.. زاد وطلع للعالي في الأسواق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زادت أسعار البيض اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 في كل الأسواق والسبب هو ارتفاع أسعار الأعلاف في الـ 10 أيام الماضية، ونسبة الارتفاعات تخطت لما يصل لحوالي 35%، وجاء هذا وسط حالة من الدهشة الكبيرة بين منتجي الدواجن والبيض مع الارتفاع المستمر لجميع الأدوات الخاصة بالارتفاع، وهذا ما أدي لارتفاع أسعار الدواجن والبيض.

أسعار البيض اليوم

وارتفعت أسعار البيض اليوم الأربعاء والدواجن خارج المبادرة الحكومية الخاصة بخفض الأسعار، ويبحث بشكل مستمر جميع المواطنين عنهم في كل الأسواق لأنهم من المنتجات الغذائية الهامة التي توجد وتنتشر في كل الأسواق بشكل مستمر، وشهدت الأسواق حالة من الركود التام بسبب الزيادة التي طرأت عليهم في الأيام الأخيرة الماضية.

جاء سعر كرتونة البيض في المزرعة نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا.

حقق سعر كرتونة البيض الأبيض من 125 جنيهًا إلى 126 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر من 127 إلى 128 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 136 إلى 137 جنيهًا.

سعر البيض البلدي وصل لحوالي 5.06 جنيه للبيضة الواحدة.

ويتراوح سعر البيض البلدي من 4 إلى 6 جنيهات للبيضة الواحدة.

ارتفع سعر متوسط كرتونة البيض البلدي نحو 144 جنيهًا.

ويتراوح سعر كرتونة البيض البلدي من 110 جنيهات إلى 160 جنيهًا.

متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 138.2 جنيه.

ويتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر من 110 جنيهات إلى 150 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر البيض أحمر نحو 4.8 جنيه للبيضة الواحدة.

ويتراوح سعر البيض أحمر من 4 إلى 5 جنيهات للبيضة الواحدة.

[أسعار البيض اليوم]

أسعار البيض اليوم

سبب ارتفاع أسعار البيض

وجاءت أسعار البيض والدواجن مرتفعة في كل الأسواق بسبب الزيادة التي جاءت على أسعار الأعلاف التي توجد في كل الأسواق بأنواعها المختلفة، حيث أنه يتم توفير منهم كميات كبيرة أمام جميع أصحاب المزارع التي تنتشر بكل المحافظات لأنها من أكثر الأشياء الذي يريد أن يحصل عليها الجميع طوال الوقت.

[أسعار البيض اليوم]

أسعار البيض اليوم

جاء سعر كرتونة بيض أحمر من 144.5 جنيه إلى 165 جنيهًا لعدد 30 بيضة.

بلغ سعر كرتونة بيض بلدي نحو 160 جنيهًا لعدد 30 بيضة.

سجل سعر كرتونة بيض ابيض من 84 جنيهًا إلى 166 جنيهًا لعدد 30 بيضة.

حقق سعر بيض ابيض نحو 108 جنيهات لعدد 18 بيضة.

سعر طبق بيض أحمر نحو 67 جنيهًا لعدد 10 بيضات.

وصل طبق بيض أبيض نحو 65 جنيهًا لعدد 10 بيضات.

ارتفع طبق بي أحمر بسعر 43.35 جنيه لعدد 6 قطع.