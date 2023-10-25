المهندس للتأمين توقع بروتوكول تعاون مع SES لتغطية مخاطر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 03:14 مساءً - هاجر عطية – وقعت شركة المهندس للتأمين بروتوكول تعاون مع شركة SES للحلول الهندسية، أمس الإثنين، لتغطية مخاطر محطات تأمين محطات الطاقة المتجددة التابعة لها.

وأوضحت شركة المهندس، في بيان، أنه بموجب البرتوكول تتولى الشركة تغطية محطات الطاقة المتجددة المرتبطة بمخاطر السرقة والتخريب و الكسر أو التلف نتيجة العوامل الطبيعية وغير الطبيعية.

بدوره، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق ورئيس مجلس ادارة شركة SES، إنها تعمل على التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتابعة للحفاظ على البيئة بهدف الحد من استخدامات الوقود الأحفوري.

وأشار إلى أن مصر تعتمد بنسبة 93% علي الغاز والبترول لتوليد الطاقة مقارنة بنسبة الاعتماد عليه في أوروبا، والتي تبلغ نحو 25%.

وأوضح وزير البترول الأسبق أن توقيع البروتوكول يهدف لتغطية الأخطار المرتبطة بمحطات الطاقة الشمسية بما يحفز العملاء على التوسع في تلك المحطات.

من جانبه، قال عبد الله خالد، رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، إنها تمتلك التغطيات كافة التي يحتاجها العملاء، إضافة إلى قدرتها على تفصيل التغطيات التي تناسب كل عميل نتيجة وفرة الكوادر الفنية المؤهلة.

وأضاف خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أنها تعمل على تحقيق رؤية الدولة 2030 المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن برامج وتغطيات شركة المهندس للتأمين يمكن من خلالها ترويض أيه مخاطر بشكل فني، مشيرا إلى أن دور قطاع التأمين هو توفير التغطيات لدعم استراتيجية الدولة المصرية.

وأشار عبد الصادق إلى أن البروتوكول يعكس حرصها على دعم مشروعات الطاقة الشمسية والجديدة والمتجددة.