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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صن رايز الصينية تجري محادثات شراكة لإنشاء مصنع لمواد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 03:14 مساءً - – قالت شركة صن رايز نيو إنرجي الصينية يوم الثلاثاء إنها تجري محادثات مع شركة إل.جي إنرجي سولوشن الكورية الجنوبية وجهاز أبوظبي للاستثمار بهدف إبرام شراكة محتملة تتعلق بتصنيع مواد لبطاريات الليثيوم في أبوظبي.
وارتفع سهم صن رايز المدرج في الولايات المتحدة 4% تقريبا في تعاملات ما بعد الظهيرة.
ومن خلال مشروعها المشترك ستقوم صن رايز، ومقرها الصين، بتصنيع وبيع مادة أنود الجرافيت المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون.
تعمل الصين، وهي أكبر منتج ومصدر للجرافيت في العالم، على زيادة حصصها من المعادن المهمة. وأعلنت بكين قيودا في يوليو تموز لمواجهة التحديات المتعلقة بهيمنتها الصناعية العالمية، وقررت الحد من صادرات الجرافيت.
وتتوقع شركة صن رايز أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع المقترح في أبوظبي 50 ألف طن من مواد الأنود.
وكانت الشركة قد قالت في سبتمبر إن شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا أبدت اهتماما بمنتجاتها.
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