صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية خطيرة على المنطقة بسبب…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 07:15 مساءً - العربية نت _ قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم، إن التصعيد الراهن في غزة يهدد بتدمير النشاط الاقتصادي بالمنطقة.

وأضافت في كلمتها بمبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقدة في الرياض اليوم الأربعاء، أن قنوات التأثر من صراع غزة في مصر ولبنان والأردن واضحة بالفعل فهي بلدان معتمدة على السياحة والضبابية تؤثر سلبا بشدة على السائحين.

وتابعت: “نشعر بالقلق في المقام الأول بسبب مركز هذه الحرب والخسائر المأساوية في الأرواح ولكن أيضا بسبب تدمير النشاط الاقتصادي وتقليصه”.

وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، أن ما يحدث في الشرق الأوسط يأتي في وقت تباطؤ للنمو وأسعار الفائدة مرتفعة وتكلفة خدمة الدين تزيد بسبب كوفيد-19 والحرب.