الصادرات السعودية تتراجع 23.4% إلى 102.4 مليار ريال في أغسطس

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 07:15 مساءً - وكالات _ انخفضت الصادرات السلعية السعودية في أغسطس الماضي بنسبة 23.4 في المائة عن أغسطس 2022، حيث بلغت قيمتها 102.4 مليار ريال في أغسطس من العام الجاري، متراجعة عن 133.6 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

انخفاض الصادرات البترولية إلى 77.9 مليار ريال

وبحسب تقرير التجارة الخارجية الشهري للهيئة العامة للإحصاء في المملكة، فإن سبب التراجع كان نتيجة انخفاض الصادرات البترولية 28.9 مليار ريال أي بنسبة 27.1 في المائة، حيث بلغت قيمتها 77.9 مليار ريال في أغسطس 2023 مقابل 106.8 مليار ريال في أغسطس 2022.

كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.9 في المائة خلال أغسطس 2022 إلى 76.1 في المائة في أغسطس 2023، فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع يوليو 2023 بمقدار 10.4 مليار ريال وبنسبة 11.3 في المائة.

تراجع الصادرات غير البرولية بنسبة 8.6%

وقد سجلت الصادرات غير البرولية (تشمل إعادة التصدي) انخفاضا بنسبة 8.6 في المائة عن أغسطس 2022 الذي سجلت في 26.8 مليار ريال مقابل 24.5 مليار ريال في أغسطس الماضي.

وقد انخفضت الصادرات غير البترولية السعودية (باستثناء إعادة التصدي) إلى 218 في المائة، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى 57.5 في المائة، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدي) 2.7 مليار ريال وبنسبة 12.2 في المائة بالمقارنة مع يوليو 2023.

تراجع الواردات السعودية إلى 61.5 مليار ريال

أما على معيد الواردات، فقد انخفضت في أغسطس 2023 بنسبة 3.6 في المائة أي بـ 2.3 مليار ريال حيث بلغت قيمتها 61.5 مليار ريال في أغسطس 2023، مقابل 63.8 مليار ريال في أغسطس 2022، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع يوليو 2023 بنحو 8.5 مليار ريال أي بنسبة 12.1 في المائة.