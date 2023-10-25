نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يعرب عن تطلع مصر لتيسير نفاذ السلع الزراعية إلى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 09:14 مساءً - دوت الخليج – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة الأوروبي، على هامش مشاركته في منتدى “البوابة العالمية” نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا اللقاء له أهمية خاصة أيضًا، كونه يأتي لهدف مناقشة التبادل التجاري بين مصر والمفوضية الأوربية، وسبل تعزيز العلاقات التجارية التي تشهد نموًا مُطردًا، وآليات تحقيق التوازن في المعاملات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لتعزيز التعاون لتيسير نفاذ السلع الزراعية المصرية للسوق الأوروبية، لاسيما مع تمتع المنتجات الزراعية المصرية بمستوى عال من الجودة، وتصدر بعضها المرتبة الأولى في الصادرات العالمية.

ضريبة الكربون

كما تناول رئيس الوزراء مسألة ضريبة الكربون التي يعتزم الاتحاد الاوروبى فرضها، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون لتلافي أية تأثيرات سلبية محتملة على الصادرات المصرية.

وأعرب أيضًا عن تطلع الحكومة المصرية لمزيد من التعاون في عدد من المجالات الصناعية، بما فيها قطاع الطاقة والرقمنة والنقل ومعالجة المياه والمنسوجات وغيرها حيث تتمتع مصر بإمكانات واعدة في هذه القطاعات.

ونوه بإقرار الحكومة حزمة من الحوافز الاستثمارية من بينها حوافز خاصة لعدد من الصناعات الاستراتيجية، ما يؤهلنا لنكون بمثابة قاعدة صناعية لتوفير المنتجات وتلبية متطلبات السوق الأوروبية من هذه السلع.

المؤتمر القومي للاستثمار

وتطرق مدبولي إلى الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر القومي للاستثمار في مصر أبريل 2024، معربًا عن تطلع الدولة المصرية لأن تكون المفوضية الأوروبية شريكًا لنا في هذا الحدث المهم، مؤكدا تطلعنا للعمل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تؤثر على أوروبا بشكلٍ أساسي، لافتًا إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذا الإطار.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء جهود مصر في احتواء التصعيد في غزة والمساعى المستمرة لوصول المساعدات والمواد الاغاثية إلى القطاع ، مؤكدا أنه يجب على كل الأطراف المعنية التعاون في هذا الشأن.

وبدوره، أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن تقديره للعلاقات الجيدة التي تجمع مصر بالمفوضية، كونها شريكا أساسيا ومهما في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات العالمية والإقليمية الحالية.

وقال إن مصر تلعب دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، مشيدًا بتنظيم مصر قمة القاهرة للسلام وجهودها لوصول المساعدات الانسانية للقطاع.

وفيما يتعلق بالتجارة بين الجانبين، أكد فالديس دومبروفسكيس، انفتاح المفوضية الكامل لتعزيز سبل نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأوروبية.

ولفت إلى مؤتمر الاستثمار الذي ستعقده مصر عام 2024، قائلًا: “نأمل أن يكون محفلًا لجذب الاستثمارات الأوروبية، معربًا عن استعداد المفوضية مع مصر للتعاون بشأن هذا المؤتمر”.

وأعرب المفوض الأوروبي للتجارة عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر بصدد مكافحة الهجرة غير الشرعية.