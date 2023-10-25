الأونروا تحذر من انخفاض كبير لعمليات الإغاثة في غزة بسبب…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 10:16 مساءً - أ ش أ – حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، من أن عمليات الإغاثة قد تنخفض بشكل كبير بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الوقود.

وقالت الأونروا – في تغريدة على حسابها الرسمي على منصة “إكس” – إن هناك حاجة إلى شحنات وقود فورية لتوفير مياه الشرب النظيفة، وضمان بقاء المستشفيات مفتوحة، والسماح باستمرار عمليات المساعدات المنقذة للحياة.

وقال توماس وايت، مدير شؤون الأونروا في غزة، إن عمليات المساعدات التي تقدمها الوكالة ستحتاج إلى تقليصها إذا استمرت إسرائيل في منع الشحنات.

وأضاف أنهم “سيتخذون بعض القرارات” بشأن ما يجب توفيره بالوقود غدا الخميس وما لا يجب توفيره مع انخفاض الإمدادات، متسائلا “هل يمكننا توفير الوقود الأساسي الذي ينتج حاليا الخبز الذي يطعم الناس في غزة؟”.