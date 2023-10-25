مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 10:16 مساءً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 421.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته لزيادة 0.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 213 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير تراجع 207 آلاف برميل يوميا في أحدث أسبوع.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأمريكية زادت نحو 160 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 223.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته لانخفاض 900 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 112.1 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض 1.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 539 ألف برميل يوميا.