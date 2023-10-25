نعرض لكم الان تفاصيل خبر إبراهيم عشماوي: 3 مليارات جنيه استثمارات مبدئية لأول مركز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 11:18 مساءً - إسلام سالم ومحمد أحمد – قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة بصدد تدشين مركز الغذاء الأخضر في محافظة الإسماعيلية، باستثمارات بمدئية 3 مليارات جنيه. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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