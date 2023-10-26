نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد الوكيل: الغرف التجارية تسعى لإضافة سلع جديدة إلى مبادرة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 أكتوبر 2023 09:14 صباحاً - شريف ناصر – قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنها تسعى لإضافة سلع استراتيجية جديدة إلى مبادرة خفض الأسعار، التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع التجار والصناع، على أن يعلن عن ماهيتها فور اتخاذ قرار بشأنها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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