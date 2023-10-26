إلهامي الزيات: وجهات سياحية في مصر تأثرت بالحرب على غزة

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 أكتوبر 2023 10:15 صباحاً - العربية دوت نت – قال رئيس مجلس إدارة إمكو للسياحة، إلهامي الزيات، إن الحرب في غزة أثرت على عدة أماكن سياحية في مصر، مثل شرم الشيخ التي تأثرت أكثر من أي منطقة أخرى لتواجدها في جنوب سيناء.

وكشف الزيات، في مقابلة مع “العربية”، أن مدينة الغردقة تأثرت بصورة أقل من شرم الشيخ، فيما لم تتأثر إطلاقا منطقة مرسى علم المتواجدة على البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الحجوزات السياحية في الأقصر وأسوان والقاهرة (تستحوذ على الحصة الأكبر من الدخل السياحي بالنسبة لمصر) لم يتأثروا إلا قليلا جدا، وكان هناك حجوزات أكثر من الطاقة الاستيعابية.

وتابع الزيات أنه إذا اتسعت دائرة الحرب لتصل إلى لبنان ومناطق أخرى في الشرق الأوسط فإن ذلك يثير القلق، ولا يستطيع أحد التنبؤ بالأحداث خلال الأيام القادمة.

وبين الزيات أن انخفاض قيمة الجنيه يؤثر على 10% فقط من إجمالي دخل شركات السياحة.