وزير المالية السعودي: الناتج المحلي غير النفطي سينمو 6%…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 أكتوبر 2023 03:14 مساءً - – قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي يوم الأربعاء إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنحو 6% هذا العام متوقعا أن يواصل وضعه الجيد.

وارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1% في الربع الثاني، مدعومة بالطلب المحلي ومتفوقة كثيرا على النمو الإجمالي الذي من المتوقع أن يتباطأ هذا العام في غمرة خفض إنتاج النفط الخام وانخفاض الأسعار.

وقال الجدعان لرويترز على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض إنه من المرجح أن يظل النمو مستمرا ضمن هذا النطاق في المستقبل المنظور، ربما حتى عام 2030 وما بعده.

وتسرع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بإيقاع خططها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار خطة تعرف باسم رؤية 2030 التي تستهدف تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وخلق فرص عمل للمواطنين.

وتتوقع الحكومة زيادة الإنفاق في السنوات المقبلة، وهو ما قال محللون إنه سيدفع النمو المحلي ويدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لكنه سيدفع المملكة إلى عجز مالي.

لكن الجدعان قال إنه ليس قلقا من العجز في الموازنة، وإن الدين السيادي للسعودية ما زال من بين أدنى المستويات في مجموعة دول العشرين.

وقال الجدعان إن الهدف في المستقبل المنظور هو تسريع الإصلاحات. وإن هناك إدراكا للحيز المالي والإنفاق في نطاقه.

ودعا أيضا إلى خفض التصعيد في حرب إسرائيل وحماس، وعبر عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين “أينما كانوا” مضيفا أن القانون الدولي يجب أن يحترم وإلا ستسود الفوضى.