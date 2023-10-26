نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب العالمية تعزز مكاسبها مع تزايد مخاوف التصعيد في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 أكتوبر 2023 07:12 مساءً - – ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع استمرار قلق المستثمرين حيال الصراع في قطاع غزة ، وصمد المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0348 بتوقيت جرينتش، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1986.79 دولار للأوقية (الأونصة). كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1997.10 دولار.

وارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد أن أشارت البيانات إلى أن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت إلى أعلى مستوى في 19 شهرا في سبتمبر أيلول مما يؤكد توقعات السوق ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى عام 2024.

ويترقب المستثمرون الآن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث في وقت لاحق من اليوم ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وقال نيكوس كافاليس المدير العام لشركة ميتالز فوكس “من الواضح أن الاحتياطي الاتحادي يرى أن أسعار الفائدة المرتفعة هي وسيلة لكبح التضخم”.

وأضاف كافاليس أنه لا يوجد ما يمنعهم من إعلان زيادة أخرى لأن الاقتصاد الأمريكي قوي جدا.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى مرتفع قياسي اليوم الخميس لينهي سلسلة من الزيادات استمرت 15 شهرا.

وعلى الجبهة الجيوسياسية، واصلت إسرائيل هجماتها على غزة بينما تستعد لغزو بري، وفشلت القوى العالمية في الأمم المتحدة في التوصل لخطط لتوصيل المساعدات الإنسانية الحيوية للقطاع.

وأشار كافاليس إلى أن تأثير الأحداث الجيوسياسية كان قصير الأمد بشكل عام على الذهب مقارنة مع تأثير الأحداث الكلية أو الكوارث المالية التي قد تجبر السلطات العالمية على تنفيذ سياسات نقدية ومالية متشددة.

وغالبا ما يتم اللجوء إلى الذهب باعتباره من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية على الرغم من أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.93 دولار للأوقية. فيما نزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 899.50 دولار وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1124.80 دولار.