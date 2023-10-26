السيادي السعودي يقيم القطاعات الاستثمارية في 6 دول عربية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:13 مساءً - العربية نت _ قال رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في صندوق الاستثمارات العامة ( السيادي السعودي )، عبد المجيد الحقباني، إن الصندوق قام بإنشاء 6 شركات تستثمر في 6 دول عربية هي مصر والسودان والعراق والبحرين وسلطنة عمان والأردن.

بإجمالي استثمارات 90 مليار ريال

وأضاف الحقباني، في جلسة حوارية تحت عنوان “المرحلة الجديدة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط” خلال النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، أن هذه الدول الست أصبحت محط اهتمام الصندوق بإجمالي استثمارات 90 مليار ريال.

وأشار إلى أن الصندوق أجرى تقييما للقطاعات في تلك الدول وسيقوم بعمل قيمة مضافة في تلك الدول، لافتاً إلى الإعلان عن مدينة رعاية صحية في الأردن باستثمارات تقارب 350 مليون دولار ولديها 600 مقعد في جامعتها بالتعاون مع UCLA وجامعة kings college ولديها 330 سريرا في مستشفياتها و72 عيادة للمرضى.

مدينة رعاية صحية في الأردن باستثمارات 350 مليون دولار

وأوضح أن الصندوق السيادي السعودي يطمح لرفع مستوى البنية التحتية من خلال أسس استثمارية بحتة سيكون لها انعكاس جيد على الاقتصاد.

وقال الحقباني إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر الأسواق الناشئة قوة وجاذبية وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية.

كانت الحكومة الأردنية، قد وقعت اتفاقية مع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، لتنفيذ مشروع استثماري بقيمة 400 مليون دولار في قطاع الرعاية الصحية.

ويتضمن المشروع مستشفى جامعي بسعة 300 سرير، و60 عيادة خارجية ومبنى للرعاية الإسعافية. كما يتضمن المشروع جامعة طبية بسعة 600 مقعد حيث من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 5 آلاف وظيفة.