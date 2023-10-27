الاقتصاد الأمريكي ينمو 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 04:09 مساءً - وكالات _ نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، مدعومًا بالاستهلاك القوي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية المستمرة، ومجموعة من العوامل السلبية على المستوى المحلي والعالمي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة ، بوتيرة سنوية بلغت 4.9% في الربع الثالث 2023، ارتفاعًا من وتيرة 2.1% في الربع الثاني.

وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 4.7%.

وجاءت الزيادة الحادة بسبب مساهمات الإنفاق الاستهلاكي وزيادة المخزونات والصادرات والاستثمار السكني والإنفاق الحكومي.