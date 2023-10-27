انطلاق رحلات جوية جديدة لإيركايرو من المقاصد السياحية…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 09:18 مساءً - أعلنت شركة إيركايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني عن فتح خطوط جوية مباشرة من عدة مدن روسية إلى مدن الجذب السياحي المصرية “شرم الشيخ والغردقة”، حيث أنه من المقرر أن يتم تسيير رحلات جوية من موسكو و ايكاترينبرج وسان بطرسبرج إلى كل من مدينتي شرم الشيخ والغردقة، وذلك بواقع 21 رحلة أسبوعيًا، وسيتم تسيير أولي رحلاتها اليوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 بمعدل7 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة شرم الشيخ؛ حيث تسير الشركة ثلاث رحلات من العاصمة الروسية موسكو بالإضافة إلي رحلتين لكل من ايكاترينبرج وسان بطرسبرج، وترتفع إلى 14 رحلة أسبوعيًا من المدن الروسية الثلاث إلى مدينه الغردقة اعتبارا من منتصف نوفمبر المقبل.

وفى ذات السياق، أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني أنه في ضوء الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الطيران المدني ، من أجل زيادة معدلات التشغيل وفقًا لسياسة العرض والطلب وفتح نقاط وأسواق جديدة، لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وبخاصة السياحة الروسية،، مشيرًا إلى أن شركة إيركايرو تهدف إلى تنمية وتعزيز أسطولها الجوي والاستمرار في تحديثه والحفاظ على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

ومن جانبه أشار حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية فتح أسواق جديدة ذات مقومات متعددة ومختلفة مع تعزيز فرص تواجد الشركة في الأسواق المصدرة للسياحة مثل روسيا؛ مؤكدًا أنه مع زياده تدفق الحركة السياحية إلى مصر سوف يتم تدريجيا إضافة نقاط جديدة و مضاعفة عدد الرحلات خلال الفترة القادمة .