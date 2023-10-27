بايدن: الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو حتى مع انخفاض التضخم

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 11:21 مساءً - سكاي نيوز _ بعد صدور بيانات الاقتصاد الأمريكي عن الربع الثالث، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، بهذه البيانات، مشيرًا أنه لم يعتقد في السابق بضرورة الوصول للركود من أجل خفض التضخم.

وقال بايدن، “رأينا اليوم أن الاقتصاد الأمريكي يواصل نموه حتى مع انخفاض التضخم، إنها شهادة على مرونة المستهلكين والعمال الأمريكيين، بدعم من سياساتي الاقتصادية، من خلال تنمية الطبقة الوسطى”.

وأضاف بايدن، أن معدل البطالة بقي أقل من 4 بالمئة لمدة عشرين شهراً على التوالي، وشهدت الأجور ارتفاعات حقيقية على مدى العام الماضي، وسجل متوسط ثروة الأسر الأمريكية نمواً غير مسبوق.

وكان الاقتصاد الأمريكي، قد نما في الربع الثالث، بأسرع وتيرة له منذ عامين تقريبا، مسجلا 4.9 بالمئة، مقابل 2.1 بالمئة في الربع الثاني، وهو ما جاء أعلى كثيرا من متوسط التوقعات البالغ 4.3 بالمئة.

القراءة الأولى لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، الصادرة الخميس، تعد هي الأعلى منذ الربع الأخير من 2021، حيث يشهد الاقتصاد الأمريكي مرونة قوية على الرغم من تشديد السياسة النقدية من أجل كبح التضخم.

وساعدت مرونة سوق العمل في تعزيز الإنفاق وإبعاد احتمالات حصول ركود، حيث يحافظ الاقتصاد الأمريكي على مستويات نمو جيدة خلال هذا العام.