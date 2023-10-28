- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي: أرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 28 أكتوبر 2023 04:12 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية: “أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار”.
أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي: أرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.