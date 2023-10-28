مال وأعمال

الرئيس السيسي: أرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي: أرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 28 أكتوبر 2023 04:12 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة.

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وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية: “أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار”.

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أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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