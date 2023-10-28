الرئيس السيسي: أرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف…

دبي - احمد فتحي في السبت 28 أكتوبر 2023 04:12 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية: “أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار”.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين”.