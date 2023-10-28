مال وأعمال

الرئيس السيسي: الحكومة تراهن على تأهيل الصناعة اللازمة للسوق…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي: الحكومة تراهن على تأهيل الصناعة اللازمة للسوق… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 28 أكتوبر 2023 05:14 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهدف الأكبر خلال هذه المرحلة هو تأهيل الصناعة اللازمة لتغطية السوق المصري بمستلزمات إنتاج تعتمد على المكون المحلي بنسبة كبيرة.

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أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الملتقي السنوي للصناعة، أن تلبية احتياجات السوق المصري من مختلف المتطلبات تتصدر قائمة الأولويات، يتبعها الاعتماد على نسبة مكون محلي عالية.

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وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة تنويع الصناعات بحيث تكمل احتياجاتها من حيث المكون المحلي، وأكد أن الحكومة مستعدة لتخصيص وتأهيل المدارس الفنية والصناعية اللازمة لتأهيل الكوادر التي تحتاجها الصناعة.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحكومة مستعدة أيضا لتوفير ملايين الأمتار من الأراضي اللازمة للمستثمرين الراغبين في تأسيس المصانع الصغيرة والمتوسطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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