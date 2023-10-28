الرئيس السيسي: مصر دولة قوية جدا وسيادتها لا تمس وقادرة على…

دبي - احمد فتحي في السبت 28 أكتوبر 2023 06:14 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حريصة على لعب دور إيجابي جدًا في الأزمة التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، وأنه يلمس حالة القلق المتزايدة بين الناس.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر حريصة على استقرار المنطقة وتبذل جهد كبير جدا من أجل تحقيقه، وعبر السيسي عن تقديره لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر أمس والخاص بوقف العنف في غزة.

وأشار السيسي إلى أن اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة، أضاف أن مصر دولة ذات سيادة يجب احترام سيادتها ومكانتها، وقال: “مصر دولة قوية جدًا لا تمس”.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمصريين: “لا تقلقوا فمن حفظ مصر سيحفظها دائما”. وأكد أن سياسات مصر لا تقوم على الانتهازية أو المصالح أو الغدر، وأكد أن الدولة المصرية بفضل الله وشعبها وجيشها قادرة على حماية نفسها تمامًا.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تقدر دور الدول التي قامت بإرسال المساعدات إلى مصر لتوصيلها إلى أهل غزة، مشيرًا إلى ضرورة تزايد حركة التدفق على القطاع لتلبية الاحتياج الضخم، والذي يتطلب دخول عدد كبير جدًا من الشاحنات.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حرص مصر إلى تخفيف حدة الأزمة عبر الإفراج عن الأسرى، ولكن ليس كل ما يتم العمل عليه يقال.