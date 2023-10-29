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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرادات الشركات المملوكة للدولة في الصين ترتفع إلى 8.63… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 29 أكتوبر 2023 12:14 صباحاً - شينخوا _ قالت وزارة المالية الصينية أمس الجمعة إن الشركات المملوكة للدولة والشركات القابضة المملوكة للدولة سجلت نموا في إيراداتها وأرباحها في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
ووصل إجمالي إيرادات هذه الشركات إلى 61.97 تريليون يوان (حوالي 8.63 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 3.9 بالمائة على أساس سنوي، فيما ازدادت أرباحها بنسبة 4.3 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 3.48 تريليون يوان.
ودفعت الشركات ضرائب ورسوما قدرها 4.38 تريليون يوان في الفترة ما بين يناير – سبتمبر من العام الجاري، بانخفاض 2.3 بالمائة على أساس سنوي.
وأضافت الوزارة أن نسبة الأصول مقابل الديون للشركات المملوكة للدولة والشركات القابضة المملوكة للدولة بلغت 64.8 بالمائة بنهاية سبتمبر الماضي.
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